İran: Pakistan'daki görüşmelere katılıp katılmama konusunda henüz kesin bir karar alınmadı

Güncelleme:
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İran ile ABD arasındaki müzakerelerin ikinci turuna katılıp katılmama konusunda henüz kesin bir karar alınmadığını belirtti. ABD'nin çelişkili tutumlarının bu kararsızlık üzerinde etkili olduğunu vurguladı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İran ile ABD arasında müzakerelerin ikinci turuna ilişkin, " Pakistan'daki görüşmelere katılıp katılmama konusunda henüz kesin bir karar alınmadı." dedi.

İran devlet televizyonuna göre, Bekayi, İran ile ABD arasındaki olası müzakerelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Pakistan'daki görüşmelere katılıp katılmama konusunda henüz kesin bir karar alınmadı." diyen Bekayi, şunları kaydetti:

"Karar alınmamasının sebebi kararsızlık değil, ABD'nin çelişkili açıklamaları ve davranışlarıdır. Müzakereler sonuç eksenli olduğunda, İran katılma konusunda kararını verecektir."

Bekayi ayrıca, İran bayraklı Touska adlı kargo gemisine yönelik ABD müdahalesi ile alakalı, "İran gemilerine saldırmak, uluslararası hukukun ihlali, deniz korsanlığı ve devlet terörizmidir. En başından beri ateşkes ihlalleri ile karşılaştık. Deniz ablukası da bunun bir örneği." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Tolga Akbaba
