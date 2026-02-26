Haberler

İranlı sözcü, ABD ile müzakerelerin bugün devam edeceğini söyledi

Güncelleme:
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Cenevre'de gerçekleştirilen İran-ABD müzakerelerinin devam edeceğini duyurdu. Taraflar arasında nükleer program ve yaptırımların kaldırılması konularında önemli öneriler sunuldu.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İran-ABD arasında Cenevre'de yapılan ve yaklaşık bir saat önce ara verilen görüşmelerin devam edeceğini bildirdi.

İran devlet televizyonuna konuşan Bekayi, görüşmelerin yoğun ve ciddi şekilde sürdüğünü ifade etti.

Her iki heyetin de görüşme yerinden ayrılmasının üzerinden yaklaşık bir saat geçtiğini aktaran Bekayi, "Her iki heyetin de kendi başkentleriyle istişarede bulunması gerekiyordu. Görüşmeler yerel saatle 17.30 civarında devam edecek. Nükleer alanda ve yaptırımların kaldırılması konusunda çok önemli ve operasyonel öneriler sunuldu ve her iki taraf da görüşmeleri ciddiyetle sürdürdü." dedi.

? İran ile ABD arasındaki müzakere süreci

İsrail ve ABD'nin Haziran 2025'te İran'a yönelik saldırılarıyla kesintiye uğrayan İran-ABD arasındaki nükleer müzakereler, başta Türkiye olmak üzere bölge ülkelerinin girişimleri ve Umman'ın arabuluculuğunda yeniden canlandırılmıştı.

ABD'nin saldırı tehditleri ve devasa askeri yığınağı devam ederken taraflar, 6 Şubat'ta Umman'da dolaylı müzakereler için bir araya gelmiş ve temasların sürdürülmesi konusunda mutabakata varmıştı. Daha sonra görüşmeler, 17 Şubat'ta Cenevre'de devam etmişti. Taraflar, görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini bildirmiş ve daha sonra Cenevre'de 26 Şubat'ta yeniden bir araya gelinmesi konusunda anlaşmıştı.

İran, nükleer programını atom bombası üretimini engelleyecek sınırlamalar çerçevesinde sürdürme karşılığında yaptırımların kaldırılmasını talep ediyor. ABD ise Tahran'ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerini tamamen durdurmasını ve elindeki yüksek düzeyli zenginleştirilmiş uranyum stokunun ülke dışına çıkarılmasını istiyor.

Müzakerelerde zenginleştirme oranının hangi seviyede sınırlandırılacağı, yüzde 60 düzeyinde zenginleştirilmiş yaklaşık 440 kilogram uranyum stokunun durumu ve yaptırımların kaldırılma takvimi ve doğrulama mekanizmaları ele alınıyor.

