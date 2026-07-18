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İranlı yetkili, ABD ile varılan mutabakat zaptındaki yükümlülükleri askıya aldıklarını söyledi

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İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, ABD'nin taahhütlerini ihlal ettiğini belirterek, ülkesinin mutabakat zaptındaki yükümlülüklerini askıya aldığını ve uygulamadığını açıkladı.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, ülkesinin, ABD ile imzalanan mutabakat zaptındaki yükümlülüklerini askıya aldığını belirtti.

Garibabadi, İran devlet televizyonuna ülkesinin mutabakat zaptına ilişkin tutumunu açıkladı.

ABD'nin, mutabakat zaptındaki tüm taahhütlerini ihlal ettiğini ve tüm maddeleri askıya aldığını söyleyen Garibabadi, ülkesinin de mutabakat zaptındaki yükümlülüklerini askıya aldığını ve uygulamadığını belirtti.

Garibabadi ayrıca, mevcut durumda ülkenin savunulmasına odaklandıklarını vurguladı.

ABD'nin, yine müzakere aşamasında saldırılarına başladığını aktaran Garibabadi, ABD'nin bir kez daha saldırgan tutumun bir sonuç getirmeyeceğini anladığını ve gerekli cevabı aldığını savundu.

Kaynak: AA / Tolga Akbaba
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