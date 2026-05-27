Haberler

İran basını: ABD deniz ablukasını kaldıracak, Tahran da Hürmüz'de ticari gemi geçişlerini normale döndürecek

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran devlet televizyonu, Pakistan arabuluculuğunda hazırlanan 14 maddelik mutabakat zaptına göre ABD'nin İran'a yönelik deniz ablukasını kaldırmayı, İran'ın ise Hürmüz Boğazı'ndaki ticari gemi geçişlerini bir ay içinde eski seviyeye döndürmeyi kabul ettiğini duyurdu. Anlaşma taslağında askeri gemiler kapsam dışı bırakılırken, ABD'nin bölgeden asker çekmesi ve BMGK onayı da öngörülüyor.

İran ile ABD arasında muhtemel bir mutabakat çerçevesinde Washington yönetiminin İran'a yönelik deniz ablukasını kaldırmayı taahhüt ettiği, Tahran'ın da karşılığında Hürmüz Boğazı'ndaki ticari gemi geçişlerini bir ay içinde savaş öncesi seviyeye döndürmeyi kabul ettiği öne sürüldü.

İran devlet televizyonu, İran ile ABD arasında Pakistan arabuluculuğunda hazırlanan 14 maddelik bir mutabakat zaptının çerçevesine ilişkin "resmi olmayan ilk belgeye" ulaştığını öne süren bir haber yayımladı.

Haberde yer alan bilgilere göre, muhtemel mutabakat çerçevesinde ABD, İran'a yönelik deniz ablukasını kaldırmayı taahhüt etti. İran da ticari gemi geçişlerini bir ay içerisinde gerilim öncesi seviyeye döndürmeyi kabul etti.

Taslakta, askeri gemilerin anlaşma kapsamı dışında tutulduğu, gemi geçişlerinin yönetimi ve rotasının İran ile Umman işbirliğiyle yürütüleceği kaydedildi.

Belgede ayrıca ABD'nin İran çevresindeki bölgeden askeri güçlerini çekmeyi taahhüt ettiği, ancak bunun bölgeye sonradan sevk edilen kuvvetleri mi yoksa mevcut üslerde konuşlu birlikleri mi kapsadığı konusunda müzakerelerin sürdüğü aktarıldı.

Taslak metne göre, tarafların 60 gün içinde nihai bir anlaşmaya varması halinde söz konusu mutabakatın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) tarafından bağlayıcı bir karar olarak onaylanması öngörülüyor.

Haberde ayrıca "İslamabad mutabakat zaptı çerçevesinin" henüz kesinleşmediği ve İran'ın "somut doğrulama" olmadan herhangi bir adım atmayacağı ifade edildi.

Kaynak: AA / Ahmet Dursun
İran duyurdu: ABD çekilecek, Hürmüz açılacak

İran duyurdu: Anlaşma tamam gibi, işte Hürmüz için verilen karar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ahmet Ercan'ın 24 yıllık evliliğinde deprem! Eşine çok suçlama

Ünlü deprem bilimcinin 24 yıllık evliliği bitiyor! Eşine çok suçlama
Kılıçdaroğlu'nun 'Militanlarına taş attırdı' sözlerine Adnan Beker'den jet yanıt

Kılıçdaroğlu'nun "Militanlarına taş attırdı" sözlerine jet yanıt geldi
Çağla Şıkel 13 yaş küçük sevgilisiyle ilk kez görüntülendi

Çağla Şıkel 13 yaş küçük sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
Şarkıcı Simge Sağın aşka geldi! Sevgilisinin kucağında poz verdi

Ünlü şarkıcı Bodrum'da aşka geldi! Sevgilisinin kucağında poz verdi
Akrabasının boğazını kesip kahvehanenin önüne attı: İbreti alem için yaptım

Akrabasının boğazını kesip cansız bedenini kahvehanenin önüne attı
Ali Koç'tan 4 Nisan saldırısı hakkında açıklama

Ali Koç aylar süren sessizliğini sonunda bozdu: Hesap verecekler!
Kurbanlık tosun berbere daldı! Deprem olsa bu kadar kaos yaşanır

Tosun berbere daldı! Deprem olsa bu kadar kaos yaşanır