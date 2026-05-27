İran basını: ABD deniz ablukasını kaldıracak, Tahran da Hürmüz'de ticari gemi geçişlerini normale döndürecek

İran ile ABD arasında muhtemel bir mutabakat çerçevesinde Washington yönetiminin İran'a yönelik deniz ablukasını kaldırmayı taahhüt ettiği, Tahran'ın da karşılığında Hürmüz Boğazı'ndaki ticari gemi geçişlerini bir ay içinde savaş öncesi seviyeye döndürmeyi kabul ettiği öne sürüldü.

İran devlet televizyonu, İran ile ABD arasında Pakistan arabuluculuğunda hazırlanan 14 maddelik bir mutabakat zaptının çerçevesine ilişkin "resmi olmayan ilk belgeye" ulaştığını öne süren bir haber yayımladı.

Taslakta, askeri gemilerin anlaşma kapsamı dışında tutulduğu, gemi geçişlerinin yönetimi ve rotasının İran ile Umman işbirliğiyle yürütüleceği kaydedildi.

Belgede ayrıca ABD'nin İran çevresindeki bölgeden askeri güçlerini çekmeyi taahhüt ettiği, ancak bunun bölgeye sonradan sevk edilen kuvvetleri mi yoksa mevcut üslerde konuşlu birlikleri mi kapsadığı konusunda müzakerelerin sürdüğü aktarıldı.

Taslak metne göre, tarafların 60 gün içinde nihai bir anlaşmaya varması halinde söz konusu mutabakatın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) tarafından bağlayıcı bir karar olarak onaylanması öngörülüyor.

Haberde ayrıca "İslamabad mutabakat zaptı çerçevesinin" henüz kesinleşmediği ve İran'ın "somut doğrulama" olmadan herhangi bir adım atmayacağı ifade edildi.