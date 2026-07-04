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İran: Ülkenin güneydoğusunda ABD-İsrail bağlantılı 4 "organize terör hücresi" çökertildi

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İran, güneydoğuda ABD ve İsrail bağlantılı 4 organize terör hücresinin çökertildiğini, 5 kişinin gözaltına alındığını ve 2 kişinin öldürüldüğünü duyurdu.

İran, ülkenin güneydoğusunda ABD- İsrail bağlantılı 4 "organize terör hücresinin" tespit edilerek etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

İstihbarat Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Ülkenin güneydoğusunda, ABD ve Siyonist rejim istihbarat servislerine bağlı 4 organize terör hücresi çökertildi ve üyeleri yakalandı." ifadelerine yer verildi.

İstihbarat ekiplerinin, Devrim Muhafızları Ordusu ve Polis Teşkilatı ile ülkenin güneydoğusundaki Sistan ve Beluçistan eyaletine bağlı Zahidan, Çabahar, İranşehr, Haş ve Taftan şehirlerinde ortak düzenlediği operasyonlarda 5 kişinin gözaltına alındığı, 2 kişinin ise silahlı çatışmada öldürüldüğü belirtildi.

Eyalete bağlı Nikşehr ve Kasr-i Kand kentlerinde de askeri birliklere ve adli merkezlere ateş açmak gibi güvenlik karşıtı faaliyetlerden sorumlu "tekfirci terör örgütleriyle bağlantılı" 5 kişinin de yakalanarak adli makamlara teslim edildiği aktarıldı.

Operasyonlarda aralarında bir Greenov makineli tüfek ve ona ait mühimmatlar, 3 Kalaşnikof, 17 Colt tabanca, 5 bomba atar, 16 el bombası, 4 telsiz ve 1 Starlink cihazının da bulunduğu önemli miktarda silah ve ekipmanın ele geçirildiği ifade edildi.

Kaynak: AA / Ahmet Dursun
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