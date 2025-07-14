İran, ABD ile müzakere şartını açıkladı

İran, ABD ile müzakere şartını açıkladı
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İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in Başdanışmanı Ali Ekber Velayeti, ABD ile müzakerelere ön koşulsuz katılacaklarını ancak uranyum zenginleştirmesinin durdurulması şartının kabul edilmeyeceğini ifade etti.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in Başdanışmanı Ali Ekber Velayeti, ABD ile ön şartsız müzakerelere karşı olmadıklarını ve Amerikan tarafının İran'ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerini durdurması şartını ileri sürmesi halinde müzakere masasına oturmayacaklarını söyledi.

İran Öğrenci Haber Ajansı'na (ISNA) göre, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in Başdanışmanı Ali Ekber Velayeti, başkent Tahran'ı ziyaret eden Pakistan İçişleri Bakanı Muhsin Nakvi ile bir araya geldi.

Velayeti, görüşmede, İran-Pakistan ilişkilerini derin, köklü ve kardeşçe şeklinde nitelendirerek, ikili işbirliğinin güçlendirilmesi ve genişletilmesi gerektiğini dile getirdi.

"MÜZAKERELERE İTİRAZIMIZ YOK AMA..."

ABD ile müzakerelerin yeniden başlaması ihtimaline değinen Velayeti, "Ön koşulsuz ve İran'ın kırmızı çizgilerini koruyan müzakerelere itirazımız yok. İran'ın uranyumu zenginleştirmeyi durdurması gerektiğini söylüyorlar oysa bu bizim kırmızı çizgilerimizden biri ve eğer müzakereler zenginleştirmenin durdurulması şartına bağlanacaksa böyle bir müzakere kesinlikle gerçekleşmeyecektir." dedi.

NE OLMUŞTU?

İsrail ve İran arasındaki savaşın sona ermesinin ardından ABD ve İran nükleer müzakerelerinin devam edip etmeyeceği merak konusu olmuş, İran görüşmelere açık olduğunu ancak uranyum zenginleştirmelerine engel olacak bir sürecin içerisinde olmayacaklarını duyurmuştu.

Kaynak: AA / Ahmet Dursun - Güncel
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