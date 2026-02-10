Haberler

Laricani: "Amerikan tarafı görüşmelerin nükleer mesele etrafında yürütülmesi gerektiği sonucuna varmıştır"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani, ABD ile gerçekleştirilen müzakerelerin yalnızca nükleer mesele üzerine yoğunlaştığını ve diğer konuların müzakerelere dahil edilmediğini belirtti. Başarılı olma ihtimalinin olduğunu ifade eden Laricani, Amerikan tarafının daha gerçekçi bir yaklaşım sergilediğini belirtti.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani, ABD ile yürütülen müzakere sürecinin yalnızca nükleer meseleyle ilgili olduğunu ve Amerikan tarafının, görüşmelerin yalnızca nükleer meseleyle ilgili olması gerektiği sonucuna vardığını söyledi.

Laricani, Umman'daki ziyareti sırasında Umman televizyonuna ABD ile müzakere sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Görüşmelerin yalnızca nükleer meseleye odaklandığını ve diğer konularda herhangi bir görüşme yapılmadığını belirten Laricani, "Bu çerçevede, görüşmelerin odak noktası nükleer meseledir ve Amerikan tarafı görüşmelerin nükleer mesele etrafında yürütülmesi gerektiği sonucuna varmıştır. Diğer konularda herhangi bir görüşme yapmadık. Bu nedenle, görüşmelerin çerçevesi nükleer meseleye odaklanmıştır." dedi.

Müzakerelerin başarılı olabileceğini kaydeden Laricani, "Bana göre bu sorun çözülebilir. Amerikalıların endişesi İran'ın nükleer silah edinme yolunda ilerlememesi ise bu çözülebilir ancak bunun ötesindeki konular müzakerelere dahil edilirse süreç zorluklarla karşılaşır." ifadelerini kullandı.

Laricani, "Şu anda Amerikan tarafı daha gerçekçi düşünüyor. Geçmişte askeri ve füze konularını nükleer dosyayla ilişkilendiriyorlardı ancak şimdi sadece nükleer konudan bahsediyorlar ki bu rasyonel bir yaklaşım. Askeri konuların nükleer dosyayla hiçbir ilgisi yok." değerlendirmesinde bulundu.

ABD'nin, İsrail'in görüşlerinin müzakere yolunu belirlemesine izin vermemesi gerektiğini söyleyen Laricani, bu durumun nihayetinde ABD'nin çıkarlarına zarar vereceğini belirterek, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Washington ziyaretinin ve söylemlerinin "diplomasiyi krize dönüştürme riski taşıdığına" dikkati çekti.

Laricani, müzakerelerin başarılı olması halinde ABD ile farklı konularda da görüşmeler yapabileceklerini ifade etti.

Kaynak: AA / Ahmet Dursun - Güncel
Epstein skandalında yeni fotoğraf, Arap dünyasını karıştıracak

Epstein skandalında yeni fotoğraf, Arap dünyasını karıştıracak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Beklenen veriler geldi: İşte en az ve en çok boşanmanın olduğu iki ilimiz

İşte en az ve en çok boşanmanın olduğu iki ilimiz
ABD bu gizemi konuşuyor: Ünlü sunucunun annesinin kaçırılma görüntüleri ortaya çıktı

Ünlü sunucunun annesi 10 gündür kayıp! Son görüntüler korkutucu
Epstein insan soyunu kendi DNA'sıyla 'yeniden üretmeyi' hayal ediyormuş

Epstein'in ürkütücü planı! Çiftliğinde kadınları hamile bırakarak...
Kuyumcuya 17 milyonluk altın getirip zekatını sordu: Rakam inanılmaz

Kuyumcuya 17 milyonluk altın getirip zekatını sordu: Rakam inanılmaz
Beklenen veriler geldi: İşte en az ve en çok boşanmanın olduğu iki ilimiz

İşte en az ve en çok boşanmanın olduğu iki ilimiz
Su dolu temelin içine düşen 5 ve 6 yaşındaki iki kardeş hayatını kaybetti

Biri 5 diğeri 6 yaşındaydı! İki kardeş birlikte ölüme gitti
Muhittin Böcek için 44 yıla kadar hapis talebi

Muhittin Böcek'le ilgili rekor hapis talebi