Laricani: "Amerikan tarafı görüşmelerin nükleer mesele etrafında yürütülmesi gerektiği sonucuna varmıştır"

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani, ABD ile yürütülen müzakere sürecinin yalnızca nükleer meseleyle ilgili olduğunu ve Amerikan tarafının, görüşmelerin yalnızca nükleer meseleyle ilgili olması gerektiği sonucuna vardığını söyledi.

Laricani, Umman'daki ziyareti sırasında Umman televizyonuna ABD ile müzakere sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Görüşmelerin yalnızca nükleer meseleye odaklandığını ve diğer konularda herhangi bir görüşme yapılmadığını belirten Laricani, "Bu çerçevede, görüşmelerin odak noktası nükleer meseledir ve Amerikan tarafı görüşmelerin nükleer mesele etrafında yürütülmesi gerektiği sonucuna varmıştır. Diğer konularda herhangi bir görüşme yapmadık. Bu nedenle, görüşmelerin çerçevesi nükleer meseleye odaklanmıştır." dedi.

Müzakerelerin başarılı olabileceğini kaydeden Laricani, "Bana göre bu sorun çözülebilir. Amerikalıların endişesi İran'ın nükleer silah edinme yolunda ilerlememesi ise bu çözülebilir ancak bunun ötesindeki konular müzakerelere dahil edilirse süreç zorluklarla karşılaşır." ifadelerini kullandı.

Laricani, "Şu anda Amerikan tarafı daha gerçekçi düşünüyor. Geçmişte askeri ve füze konularını nükleer dosyayla ilişkilendiriyorlardı ancak şimdi sadece nükleer konudan bahsediyorlar ki bu rasyonel bir yaklaşım. Askeri konuların nükleer dosyayla hiçbir ilgisi yok." değerlendirmesinde bulundu.

ABD'nin, İsrail'in görüşlerinin müzakere yolunu belirlemesine izin vermemesi gerektiğini söyleyen Laricani, bu durumun nihayetinde ABD'nin çıkarlarına zarar vereceğini belirterek, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Washington ziyaretinin ve söylemlerinin "diplomasiyi krize dönüştürme riski taşıdığına" dikkati çekti.

Laricani, müzakerelerin başarılı olması halinde ABD ile farklı konularda da görüşmeler yapabileceklerini ifade etti.