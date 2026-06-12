İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: "Anlaşmaya çok yakın olduğumuzun söylenmesi yeni bir söz değil"

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İran ile ABD arasında mutabakat zaptı için gerçekleştirilen görüşmelere ilişkin, "Anlaşmaya çok yakın olduğumuzun söylenmesi yeni bir söz değil." dedi.

İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansı'na göre, Bekayi, İran-ABD görüşmelerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Medyada mutabakat zaptının metnine ilişkin yer alan ifadeleri doğrulamayacağını belirten Bekayi, "Anlaşmaya çok yakın olduğumuzun söylenmesi yeni bir söz değil. Mutabakat metniyle ilgili olarak son değerlendirme aşamasındayız. İlgili kurumların toplantıları devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Bekayi, mutabakat zaptının hangi ülkede imzalanacağına dair yorum yapmak için henüz erken olduğunu, öncelikli olarak nihai kararı beklemeleri gerektiğini dile getirdi.