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İran: Anlaşmaya İlişkin İddialar Spekülasyondan İbaret

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İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD Başkanı Trump'ın aksine, anlaşma konusunda henüz nihai bir sonuca ulaşılmadığını ve ortaya atılan iddiaların spekülasyondan ibaret olduğunu açıkladı.

(ANKARA) - İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamasının aksine, anlaşma konusunda henüz nihai sonuca ulaşılmadığını bildirdi.

İran devlet televizyonuna göre Bekayi, Katar ve Pakistan'ın ABD ile yürütülen diplomatik süreçte aktif rol oynadığını belirtti.

Müzakerelerde ortaya çıkan anlaşma metninin büyük ölçüde tamamlandığını ifade eden Bekayi, ancak ABD'nin sürekli tutum değiştirmesi nedeniyle sürecin sonuçlanmadığını kaydetti.

Bekayi, Trump'ın açıklamalarına ilişkin, "Şu ana kadar İran, anlaşma konusunda nihai bir sonuca ulaşmadı" dedi.

Anlaşmaya dair ortaya atılan iddiaların kesinleşmediğini vurgulayan Bekayi, "Anlaşma hakkında ortaya atılan hususlar spekülasyondan ibarettir ve henüz kesinleşmemiş bir konudur" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Trump, İran ile yürütülen görüşmelerin onay aşamasına geldiğini ileri sürerek, bugün yapılması planlanan saldırıları iptal ettiğini açıklamıştı.

Kaynak: ANKA
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