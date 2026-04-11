İran-Abd Görüşmeleri... Pakistan Müzakerelerin Başladığını Duyurdu

(ANKARA) - Pakistan Başbakanlık Ofisi, ABD ve İran arasında beklenen üst düzey temasların İslamabad'da başladığını bildirdi.

Pakistan Başbakanlık Ofisi'nin açıklamasına göre, Pakistan Başbakanı Şehbaz Sharif, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ile bir araya geldi. Şerif, Vance ile görüşmesinden önce de İran heyeti ile bir araya gelmişti. Heyetlerin Pakistan tarafıyla görüşmeleri müzakerelerin ilk adımını oluşturdu.

Pakistan Başbakanlığının, tarafların "yapıcı bir şekilde temaslarda bulunma" konusundaki kararlılığının memnuniyetle karşıladığı belirtilerek, görüşmelerin bölgede kalıcı barış için zemin oluşturmasının umut edildiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca Pakistan'ın, iki taraf arasında sürdürülebilir bir çözüm için kolaylaştırıcı rolünü sürdürmeye hazır olduğu vurgulandı.

