Haberler

İran ve ABD arasındaki müzakerelerin 11 Temmuz'da Pakistan'da devam edeceği iddia edildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran ve ABD arasındaki müzakerelerin 11 Temmuz'da Pakistan'da devam edeceği, görüşmelerde yaptırımların kaldırılması ve nükleer konunun ele alınacağı öne sürüldü.

İran ve ABD arasında müzakerelerin 11 Temmuz'da Pakistan'da devam edeceği öne sürüldü.

Suudi Arabistan'ın Al Arabiya televizyonunun kaynaklarına dayandırdığı habere göre, İran ve ABD müzakereleri 11 Temmuz'da Pakistan'da yapılacak.

Pakistan'da yapılacak görüşmelerde, tarafların İran'a yaptırımların kaldırılması, dondurulmuş varlıkların serbest bırakılması ve nükleer konunun ele alınacağı aktarıldı.

İran heyetinde kimlerin yer alacağının ABD-İsrail'in 28 Şubat'taki saldırılarında hayatını kaybeden eski ülke lideri Ayetullah Ali Hamaney için 9 Temmuz'da sona erecek cenaze törenlerinin ardından netleşeceği iddia edildi.

İran ve ABD arasında 14 Haziran'da varılan mutabakat sonrasında tarafların, İran'a yaptırımların kaldırılması, Hürmüz Boğazı'nın durumu ve nükleer mesele gibi konular üzerinde 60 gün boyunca müzakere etmesi öngörülüyordu.

Bu kapsamda 21 Haziran'da İsviçre'de yapılan görüşmeler, İsrail'in Lübnan'a saldırılarını sürdürmesi, ABD'nin henüz İran'ın dondurulmuş varlıklarını serbest bırakmaması ve taraflar arasında Hürmüz Boğazı'nın yönetimi gibi anlaşmazlıklar nedeniyle devam etmemişti.

Taraflar arasında mutabakata rağmen Hürmüz Boğazı çevresinde meydana gelen şiddetli askeri çatışmaların ardından iki ülkeden heyetler, 1 Temmuz'da Doha'da Katarlı yetkililerle ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirmişti.

Kaynak: AA / Ahmet Dursun
CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker partisinden istifa etti

CHP'li vekil partisinden istifa etti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump'ın Ankara programı netleşti! İşte ilk durağı

Erdoğan görüşmesi öncesi Trump'tan dikkat çeken ziyaret
Saba Tümer'in babası Yalçın Tümer hayatını kaybetti

Ünlü sunucuyu yıkan ölüm: Nereden bilebilirdim ki...
'CHP'yi salın' diyen Deniz Göktaş'a Kılıçdaroğlu bakın ne yanıt vermiş

"CHP'yi salın" diyen Deniz Göktaş'a Kılıçdaroğlu bakın ne yanıt vermiş
'Bembeyaz saçlarıyla ikiz doğuran hastalarımız var'

"Bembeyaz saçlarıyla ikiz doğuran hastalarımız var"
Düğün hazırlığı yapan genç feci kazada babasıyla can verdi

3 ay sonra düğünü olacaktı: Babasıyla yan yana toprağa verildi
4 yıl önce kuruyan Marmara Gölü'nün son hali mest etti

4 yıl önce kuruyan gölün son hali mest etti
Şara, Türk üniversitesinden 4 ismi vekil olarak atadı

Şara, Türk üniversitesinden 4 ismi vekil olarak atadı