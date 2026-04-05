İran, ABD'ye Ait İki C-130 ve İki Black Hawk Helikopterini Vurduğunu Öne Sürdü
İran Devrim Muhafızları, güney İsfahan bölgesinde iki C-130 askeri nakliye uçağı ve iki ABD Black Hawk helikopterini imha ettiklerini açıkladı. ABD tarafından resmi bir yanıt henüz yapılmadı.
İran medyası daha önce, ABD'nin düşürülen F-15E savaş uçağının iki pilotunu kurtarma operasyonunda yer alan yine ABD'ye ait bir C-130 uçağının imha edildiğini aktarmıştı. Ancak İran Devrim Muhafızları'ndan yapılan açıklamada, "İran güçlerinin toplamda iki C-130 ve iki Black Hawk helikopterini etkisiz hale getirdiği" iddia edildi.
Konuyla ilgili ABD tarafından henüz resmi açıklama yapılmadı.