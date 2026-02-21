Haberler

İran, Ab Ülkelerinin Hava ve Deniz Kuvvetlerini 'Terör Örgütü' İlan Etti

İran Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği üyesi ülkelerin Hava ve Deniz Kuvvetlerinin terör örgütü ilan edildiğini açıkladı. Bu karar, AB'nin İran Devrim Muhafızları Ordusu'nu terör listesine almasından dolayı karşılık olarak verildi.

İran Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Avrupa Birliği (AB) üyesi devletlerin İran'ın resmi silahlı kuvvetlerinin bir parçası olan İran Devrim Muhafızları Ordusu'nu "terör örgütü" olarak tanımasına karşılık, AB ülkelerine ait Hava ve Deniz Kuvvetlerinin terör örgütü ilan edildiği duyuruldu.

Açıklamada, söz konusu adımın karşılıklılık ilkesi gereği atıldığı ve Avrupa Birliği'nin Devrim Muhafızları'na yönelik kararına yanıt niteliği taşıdığı vurgulandı.

Öte yandan, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, şubat ayında yaptığı açıklamada, AB Dışişleri Bakanlarının İran Devrim Muhafızları Ordusu'nu terör örgütü ilan ettiğini kamuoyuna duyurmuştu.

