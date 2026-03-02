Savaş Küresel Piyasaları Sarstı: Petrol Fırladı, Borsalar Geriledi, Güvenli Limanlara Talep Arttı

(ANKARA) - ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından küresel piyasalarda sert dalgalanmalar yaşandı. Petrol fiyatlarında, son dört yılın en yüksek günlük yükselişi kaydedildi. ABD borsası vadeli işlemleri düşüşle açıldı. Altın, dolar ve tahvillere talep arttı.

Saldırıların ardından emtia piyasalarının yeniden açılmasıyla petrol fiyatlarında hızlı bir sıçrama görüldü. New York'ta işlem gören ana petrol kontratı yüzde 7'den fazla yükselerek varil başına yaklaşık 71-72 dolar seviyesine çıktı, Brent petrol de yüzde 7-8 bandında artışla 78-79 dolar aralığına tırmandı.

Analistler, Orta Doğu'daki arz riskinin fiyatlara hızlı şekilde yansıdığını, özellikle Hürmüz Boğazı gibi enerji koridorlarının güvenliği konusundaki belirsizliğin piyasadaki primi artırdığına dikkati çekiyor.

ABD merkezli yatırım bankası Evercore'un analizine göre, petrol fiyatlarında kalıcı 10 dolarlık artış, ABD'de çekirdek enflasyonu 30-40 baz puan yukarı taşıyabilir. Bu da merkez bankalarının faiz politikası üzerinde yeni bir baskı anlamına geliyor.

V adeli i şlemlerde d üşüş

Petrol yükselirken hisse senedi piyasalarında ilk tepki negatif oldu. ABD'de Dow Jones vadeli işlemleri açılışta yaklaşık 400-500 puan geriledi. S&P 500 ve Nasdaq 100 vadeli kontratlarında da yüzde 1'i aşan kayıplar görüldü.

Ancak ilerleyen saatlerde kayıpların bir kısmı telafi edildi. Piyasalardaki ilk satış dalgasının ardından yatırımcıların daha temkinli bir fiyatlamaya yöneldiği gözlendi. Batı medyasına değerlendirmelerde bulunan stratejistler, piyasaların "panik modunda" olmadığını ancak belirsizlik priminin belirgin şekilde arttığını vurguluyor.

Güvenli l imanlara y öneliş: Altın ve d olar y ükseldi

Jeopolitik gerilim dönemlerinde sıkça görülen güvenli liman eğilimi bu kez de devreye girdi. Altın fiyatları yüzde 2'nin üzerinde artarken, ABD dolar endeksi de yükseldi.

Tahvil piyasalarında da benzer bir tablo oluştu. Avustralya tahvil getirilerinin düştüğü, yatırımcıların riskten kaçınma eğilimiyle sabit getirili varlıklara yöneldiği bildirildi. Bu eğilimin ABD Hazine tahvillerine de yansıması bekleniyor.

Kripto p aralarda d algalanma

Bitcoin, saldırı haberlerinin ardından sert düşüşle 64 bin doların altını test etti ancak daha sonra 66 bin doların üzerine yeniden yükseldi. Yine de kripto para, son bir ayda yüzde 15'in üzerinde değer kaybetmiş durumda. Analistler, kripto varlıkların "dijital güvenli liman" rolünün jeopolitik krizlerde hala tartışmalı olduğunu belirtiyor.

En b üyük r isk: Enerji ş oku ve e nflasyon

Batı medyasına konuşan uzmanlara göre piyasalar için asıl risk, çatışmanın uzaması halinde kalıcı bir enerji şokuna dönüşmesi. Özellikle doğal gaz fiyatlarındaki olası sıçramanın küresel büyüme üzerinde baskı yaratabileceği ifade ediliyor.

ABD'nin en büyük bankalarından Wells Fargo'nun analizine göre, tarihsel olarak Orta Doğu'daki çatışmaların ardından borsalarda ilk dalgalanma sonrası toparlanma görüldüğünü hatırlatsa da, mevcut belirsizlik ortamında senaryoların geniş bir aralıkta seyrettiğini vurguladı.

Savaşın s üresi b elirsizliğini k oruyor, p iyasalar t emkinli

ABD Başkanı Donald Trump'ın çatışmanın dört haftaya kadar sürebileceğini söylemesi, piyasalarda risk hesaplamalarını zorlaştırdı. Analistler, yatırımcıların şu aşamada uzun süreli ve geniş çaplı bir savaş ihtimalini temel senaryo olarak görmediğini, ancak çatışmanın seyrine ilişkin her yeni gelişmenin fiyatlarda hızlı değişim yaratabileceğini belirtiyor.

Kaynak: ANKA