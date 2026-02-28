Haberler

İran'a Saldırı Sonrası İsrail'den Vatandaşlarına Uyarı: Ülke Genelinde "Zorunlu Faaliyet" Düzenine Geçildi

Güncelleme:
İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), İran’a yönelik başlatılan saldırının ardından, ülke genelinde iç cephe talimatlarında acil değişikliğe gidildiğini açıkladı.

IDF tarafından yapılan açıklamada, bugün yerel saatle 08.00 itibarıyla tüm bölgelerde "tam faaliyet" düzeninden "zorunlu faaliyet" düzenine geçildiği bildirildi. Yeni uygulama kapsamında eğitim faaliyetleri, toplu etkinlikler ve zorunlu olmayan iş yerlerinin faaliyetleri yasaklandı. Sadece temel ve kritik sektörlerin çalışmasına izin verileceği belirtildi.

Açıklamada, vatandaşların İç Cephe Komutanlığı tarafından yayımlanan resmi talimatları takip etmesi gerektiği vurgulanırken, güncel yönergelerin Ulusal Acil Durum Portalı ile İç Cephe Komutanlığı mobil uygulamasında paylaşılacağı kaydedildi.

Kararın, İran'a yönelik saldırı sonrası olası misilleme ihtimaline karşı alındığı düşünülüyor.

Kaynak: ANKA
