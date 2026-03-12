İran: 2026 FIFA Dünya Kupası'na Katılmayacağız

TAHRAN, 12 Mart (Xinhua) -- İran Spor Bakanı Ahmed Donyamali, 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılmayacaklarını söyledi.

Almanya'nın DPA Haber Ajansı'nın çarşamba günü bildirdiğine göre, bu karar ABD ve İsrail'in kısa süre önce başlattığı İran'a yönelik askeri saldırıların ardından geldi.

2026 FIFA Dünya Kupası, 11 Haziran-19 Temmuz tarihlerinde ABD, Meksika ve Kanada'nın ortaklaşa ev sahipliğinde düzenlenecek.

Belçika, Yeni Zelanda ve Mısır ile birlikte G Grubu'nda yer alan İran'ın gruptaki üç maçının da ABD'de oynanması planlanmıştı.

İran, geçen hafta Atlanta'da Dünya Kupası katılımcıları için düzenlenen planlama toplantısına da katılmayan tek ülke oldu.

FIFA Başkanı Gianni Infantino, ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran'ın 2026 FIFA Dünya Kupası kapsamında ABD'de turnuvaya katılmasını memnuniyetle karşılayacaklarını yinelediğini söylemişti.

Kaynak: Xinhua