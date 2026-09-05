İran: Hürmüz'de izinsiz geçen gemileri hedef aldık
İran Devrim Muhafızları, 20-30 Ağustos'ta Hürmüz Boğazı'nda günde 2-5 gemiyi izinsiz geçiş gerekçesiyle hedef aldığını duyurdu. Yetkili, ABD saldırılarının boğazdaki denetim gücüne zarar veremeyeceğini savundu.
İran Devrim Muhafızları Donanması Siyasi İşler Müdür Yardımcısı Ali Muhammedi, 20 ve 30 Ağustos tarihleri arasında Hürmüz Boğazı'nda günde 2 ila 5 gemiyi "izinsiz" geçiş yapmaya çalıştıkları gerekçesiyle hedef aldıklarını bildirdi.
Yarı resmi Fars Haber Ajansına göre Muhammedi, İran tarafından hedef alınan gemilere ilişkin açıklamada bulundu.
Muhammedi, 20 ile 30 Ağustos tarihleri arasında Hürmüz Boğazı'nda günde 2 ila 5 gemiyi "izinsiz" geçiş yapmaya çalıştıkları gerekçesiyle hedef aldıklarını ve gerekli gördükleri durumda müdahalelerin devam edeceğini belirtti.
Ülkesinin Basra Körfezi ile Hürmüz Boğazı'ndaki kontrolü elinde tuttuğunu ifade eden Muhammedi, ABD'nin bölgedeki saldırılarının İran'ın Hürmüz Boğazı üzerindeki denetim gücüne zarar veremeyeceğini kaydetti.