Irak'ta siyasetçilerden milletvekillerine yönelik yolsuzluk operasyonlarına destek

Irak'ta siyasetçiler, hükümetin aralarında kamu görevlileri ve milletvekillerinin de olduğu kişilere yönelik başlattığı "yolsuzluk operasyonlarına" destek verdi.

Irak Meclisi Dürüstlük Komisyonu Üyesi Şakir Mahmud Tememi, başkent Bağdat ve diğer vilayetlerde aralarında kamu görevlileri ve milletvekillerinin de bulunduğu 47 kişinin gözaltına alındığı yolsuzluk operasyonlarını AA muhabirine değerlendirdi.

Temimi, "Yapılanlar devlet müessesini temizleme yönünde doğru bir adım." değerlendirmesinde bulundu.

Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi ve yargıya güvenlerinin tam olduğunu söyleyen Temimi, "kamu malına el uzatanların hiçbir dokunulmazlığının olmayacağını" ifade etti.

Irak Cumhurbaşkanı Nizar Amedi de, yolsuzlukların üzerine gidilmesi için başlatılan mücadelenin sürmesi gerektiğini belirtti.

Öte yandan eski Başbakanlardan Nuri el-Maliki, yaptığı yazılı açıklamada operasyonları desteklediklerini vurguladı.

Maliki açıklamasında, "Halkın malını yağmalayan yolsuzluk faillerinin peşine düşmek amacıyla başlatılan Şafak Operasyonu'ndan ötürü sizleri tebrik ediyor; adaletin tesis edilmesi ve kamu emanetine ihanet eden herkesin hesap vermesini sağlama yönündeki çabalarınızı destekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Irak güvenlik güçleri, haziran ayının başında tutuklanan Petrol Bakanlığı Müsteşarı Adnan el-Cumeyli'nin itirafları doğrultusunda, yolsuzluk dosyaları kapsamında bu sabaha karşı Bağdat'ta hükümet binaları ve yabancı misyon temsilciliklerinin bulunduğu korunaklı Yeşil Bölge'de yolsuzluğa karıştıkları gerekçesiyle bazı üst düzey siyasetçi ve milletvekillerini evlerine baskın düzenleyerek gözaltına almıştı.

Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi, daha önce yaptığı açıklamada yolsuzlukların üzerine gidileceği mesajını vermişti.