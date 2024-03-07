Iraklı Demirci Fuat, Kur'an-ı Kerim Ayetleriyle Süslediği Eserler Yapıyor

Irak'ın Süleymaniye kentinde 50 yılı aşkın süredir demircilik yapan 70 yaşındaki sanatkar, Kur'an-ı Kerim ayetleriyle süslediği el emeği eserler ve demir portreler yapıyor.

Süleymaniye'de ilerleyen yaşına rağmen zorlu demircilik mesleğini sürdüren ve "Demirci Fuat" olarak tanınan Fuat Asinger, işini sanatla birleştirip dikkati çeken eserler hazırlıyor.

Çalışmalarını atölyesinde sergileyen Iraklı sanatkar, el emeği ürünlerine bölgedeki vatandaşların ilgisinin yoğun olmasına rağmen yüksek maliyetleri nedeniyle satışların düşük olduğunu belirtiyor.

Demirci Fuat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1967 yılında 13 yaşındayken bir demirci ustasının yanında işe başladığını ve o günden beri bu mesleği icra etmeye devam ettiğini söyledi.

Ustasından mesleğin inceliklerini öğrenmesinin ardından 1973 yılında kendi dükkanını açtığını aktaran Demirci Fuat, her zaman işine önem verdiğini, demiri sanatla buluşturma düşüncesinin ise bir arkadaşının 4 fotoğrafını demirle işlemesini istemesiyle başladığını anlattı.

Süleymaniyeli sanatkar, "Bunu yaptıktan sonra bu işte kabiliyetimin olduğunu anladım. Yazı sanatı yapmaya karar verdim. Böylelikle demir şiş ve diğer demir parçalarından portre yapmaya başladım." dedi.

Son 30 yıldır demircilik mesleğini çoğunluğu insan portreleri olmak üzere resim ve Kur'an-ı Kerim ayetleri işleyerek geçirdiğini belirten Demirci Fuat, demirin eritilmesi, bükülmesi ve işlenmesinin zorlu, ayrıntılı ve yorucu olduğunu söyledi.

"Yüksek maliyetler nedeniyle vatandaşlar daha çok bakmayı tercih ediyor"

Bazı portre ve ayet çalışmalarının aylar sürdüğünü belirten Iraklı sanatkar, "Mesela İhlas suresi 5 ayımı almıştı. Çünkü Kur'an-ı Kerim'deki yazılar ayrıntılı ve zordur." ifadelerini kullandı.

Kitap okumayı sevdiğini ve okumaları sırasında dikkatini çeken isimlerin portrelerini hazırladığını da belirten Demirci Fuat, eserlerinin maliyetli ve uzun zaman alması nedeniyle fiyatlarının da yüksek olduğunu söyledi.

Vatandaşların çalışmalarını beğendiğini ancak maliyetli oluşu nedeniyle satın almak yerine çoğunlukla bakmayı tercih ettiklerini anlatan Süleymaniyeli sanatkar, dükkanında tuttuğu çalışmalarını sergilemek istediğini ancak bunun için maddi desteğe ihtiyacı olduğunu kaydetti.