Irak yargısı, Cumhurbaşkanı ve Başbakanın belirlenmesinde dış müdahalenin önlenmesi çağrısında bulundu

Irak Yüksek Yargı Konseyi, siyasi güçleri Cumhurbaşkanı ve Başbakanın belirlenmesine ilişkin anayasal takvimlere uymaya ve dış müdahaleyi önlemeye çağırdı.

Yüksek Yargı Konseyi tarafından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı ve Başbakanın atanmasına ilişkin işlemlerin tamamlanmasında anayasal takvimlere bağlı kalmanın önemi vurgulandı.

Konsey ayrıca, siyasi istikrarın korunması, demokratik sürecin anayasal ve hukuki çerçevede ilerlemesi ve her türlü dış müdahalenin önlenmesi amacıyla tüm parti ve siyasi güçleri bu takvimlere uymaya ve saygı göstermeye, ihlal etmemeye davet etti.

Konsey, ayrıca Suriye'deki gözaltı merkezlerinden Irak'taki ıslah kurumlarına nakledilen kişilerin soruşturulması ve yargılanmasına ilişkin prosedürleri de ele aldı.

Irak'ta Cumhurbaşkanının seçilmesi için 27 Ocak'ta yapılması planlanan Meclis oturumu ertelenmişti.

Irak'ta seçimi kazanan Şii parti liderlerinden oluşan Koordinasyon Çerçevesi, Meclisin en büyük grubu olarak Maliki'yi başbakan adayı olarak gösterdiklerini açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Irak'ta Maliki'nin yeniden başbakan seçilme ihtimaline tepki göstererek, Maliki'nin başbakanlık koltuğuna oturması durumunda ABD'nin artık Irak'a yardım etmeyeceğini belirtmişti.

Maliki ise ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Trump'ın açıklamalarını işaret ederek "Irak'ın içişlerine yönelik ABD müdahalesini reddediyoruz." ifadesini kullanmıştı.???????