Haberler

Irak: Koalisyon Güçlerinin Çekilmesi Eylül Sonunda Tamamlanacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Irak, ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin çekilme sürecinin hızla sürdüğünü ve 30 Eylül'de tamamlanacağını açıkladı. Silahlı güçlerin silahlarının devlet kontrolüne alınacağı ve hava savunma sistemlerinin güçlendirileceği belirtildi.

Irak yönetimi, ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin ülkeden çekilme sürecinin hızla devam ettiğini ve sürecin eylül sonunda tamamlanacağını duyurdu.

Irak Silahlı Kuvvetler Komutanı ve Başbakan Ali ez-Zeydi'nin Askeri Sözcüsü Sabah en-Numan, Bağdat'ta basın toplantısı düzenleyerek gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Uluslararası Koalisyon Güçlerinin Irak'taki görevinin belirlenen takvim doğrultusunda 30 Eylül'de sona ereceğini söyleyen Numan, "Çekilme süreci hızlı şekilde sürüyor." dedi.

Numan, hükümetin güvenlik güçlerinin silahlandırılması ve hava savunma kapasitesinin güçlendirilmesinde önemli ilerleme kaydettiğini belirterek, satın alınan hava savunma sistemlerinin yakında ülkeye getirileceğini söyledi.

Irak hükümetinin silahlı yapıların elindeki silahların kontrol altına alınmasına önem verdiğini belirten Numan, devlet otoritesi dışında silah bulundurulmasına izin verilmeyeceğini kaydetti.

Haşdi Şabi Basın İşleri Müdürü Muhanned Akabi de silahların devlet kontrolüne geçmesini desteklediklerini ifade ederek, bunun için silahlı yapılarla koordinasyonu sürdürdüklerini dile getirdi.

Kaynak: AA
Narin Güran cinayetinde yeni gelişme: Ailenin 'faili meçhul' başvurusu reddedildi

Narin Güran cinayetinde yeni gelişme: Ailenin başvurusuna ret
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Lyon maçına damga vurdu! Aziz Yıldırım'ın Ederson için söyledikleri yeniden gündemde

Aziz başkanın Ederson için söylediklerini paylaşmayan kalmadı
11 yıllık sabır meyvesini verdi! Kilosunu 35 bin liradan satıyorlar

11 yıllık sabır meyvesini verdi! Kilosunu 35 bin liradan satıyorlar
Eskişehir'de 81 yaşındaki adamı kandırıp eve girdiler! Şüpheliyi torunu kaçırttı

Altınları almak üzereydi! Küçük çocuğun tek hareketi planı bozdu
Spor salonunda kanlı infaz! Tetiğe peş peşe 16 kez bastı

Spor salonunda kanlı infaz! Tetiğe peş peşe 16 kez bastı
Evli kadından pes dedirten paylaşım: Kızlarımın babası sevgilim

Evli kadından pes dedirten paylaşım: Kızlarımın babası sevgilim
MSB'den SDG/YPG'nin kendini feshetmesine ilk yorum

MSB'den SDG/YPG'nin kendini feshetmesine ilk yorum
Fenerbahçe'den Talisca için sürpriz karar

Ve Talisca için son karar çıktı