Irak: Suriye ile Yaptığımız Koordineli Operasyonda 2,5 Milyon Captagon Hapı Ele Geçirdik

Irak ve Suriye, uyuşturucu üretimi ve kaçakçılığına yönelik ortak bir güvenlik operasyonu gerçekleştirdi. Operasyonda 2,5 milyon Captagon hapı ele geçirilirken, Irak'ta bir, Suriye'de ise iki şüpheli tutuklandı.

BAĞDAT, 16 Ocak (Xinhua) -- Irak ve Suriye, ortaklaşa gerçekleştirdikleri sınır ötesi güvenlik operasyonunda 2,5 milyon Captagon hapı ele geçirdi.

Irak İçişleri Bakanlığı perşembe günü yaptığı açıklamada, söz konusu operasyonun Irak Uyuşturucu ve Psikotrop Maddeler Genel Müdürlüğü ve Suriye Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi ile koordineli olarak gerçekleştirildiğini belirtti.

Bakanlık, uyuşturucu üretimi, kaçakçılığı ve dağıtımıyla ilgili uluslararası bir şebekeyi hedef alan operasyonun, Irak'ta bir, Suriye'de ise iki şüphelinin tutuklanmasıyla sonuçlandığını bildirdi.

2003'te ABD öncülüğündeki işgalden bu yana yaşanan ve yıllardır süren kaos ve çatışmalar, Irak'ın uyuşturucuyla mücadele çabalarını büyük ölçüde sekteye uğrattı. Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, Mayıs 2023'te uyuşturucu ticaretinin militan gruplar için önemli bir finansman kaynağı olmaya devam ettiğini söylemişti.

