Irak ve Lübnan Ortak Uyuşturucu Operasyonu Düzenledi

Irak ve Lübnan, ortaklaşa düzenledikleri uyuşturucu operasyonunda, Lübnan'ın Bekaa Vadisi'nde 'captagon' adlı uyuşturucu maddenin üretim yerini baskınla ele geçirip büyük miktarda uyuşturucu imha etti.

Irak ve Lübnan'ın ortak uyuşturucu operasyonu düzenlediği belirtildi.

Irak İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Uyuşturucu ile Mücadele Müdürlüğü ve Lübnan Devlet Güvenlik Müdürlüğü, ortak uyuşturucu operasyonu düzenledi.

Operasyon kapsamında Lübnan'ın Bekaa Vadisi'nde "captagon" adlı uyuşturucu maddenin üretildiği yere baskın gerçekleştirildi.

Açıklamada, bu operasyonun iki ülke arasında uzun zamandır devam eden işbirliği ve koordinasyonun sonucu olduğu kaydedildi.

Irak İçişleri Bakanlığının verdiği bilgiler ışığında Lübnan ordusu tarafından gerçekleştirilen baskında, çok miktarda uyuşturucu maddenin ele geçirilerek imha edildiği belirtildi.???????

Kaynak: AA / Ali Makram Ghareeb - Güncel
