Irak, Umman'ın Husilerle Ateşkes Arabuluculuğunu Destekledi

Irak, Umman'ın, ABD ile Yemen'deki Husiler arasında yaptığı arabuluculuğun başarıyla sonuçlanmasından memnuniyet duyduğunu açıkladı.

Irak Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Umman'ın, ABD ile Husiler arasında ateşkes anlaşmasına varılmasına yol açan seçkin diplomatik çabalarının memnuniyetle karşılandığı belirtildi.

Arabuluculuk başarısının, bölgesel krizlere yönelik yapıcı diyaloğun ve barışçıl çözümlerin desteklenmesi çerçevesinde gerçekleştiği kaydedilen açıklamada, bölgede barış ve istikrarın teşvik edilmesine katkı sunulması çağrısında bulunuldu.

Yemen'deki durumun hafifletilmesini amaçlayan çabaların desteklenmesinin ve Yemen halkının yaşadığı acılara son verecek kapsamlı ulusal uzlaşıya ulaşılmasının önemine değinilen açıklamada, bölgede daha fazla gerginliğin yaşanmaması için bölgesel ve uluslararası çabaların yoğunlaştırılması gerektiği bildirildi.

Umman Dışişleri Bakanı Bedir el-Busaidi, ABD ile Yemen'in başkenti Sana merkezli Husiler arasında Kızıldeniz ile Babu'l Mendeb Boğazı'nda saldırılara son verilmesi konusunda ateşkes sağlandığını açıklamıştı.

Bakan Busaidi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kızıldeniz ve Babu'l Mendeb Boğazı'nda seyrüsefer özgürlüğünde sorun yaşanmayacağına dikkati çekerek, "Gelecekte, hiçbir taraf Kızıldeniz ve Babu'l Mendeb Boğazı'nda ABD gemileri de dahil olmak üzere diğerini hedef almayacak, böylece seyrüsefer özgürlüğü ve uluslararası ticari nakliyenin sorunsuz akışı sağlanacaktır." ifadelerini kullanmıştı.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Filistin ve Gazze Şeridi'ne destek amacıyla İsrail'e ve Kızıldeniz'de ABD ve İsrail'le bağlantılı gemilere saldırılar düzenliyordu.