Irak Ulusal Güvenlik Müsteşarı Araci: "Yeni Suriye'ye saygı ve içten iradeyle yaklaşıyoruz"

Irak Ulusal Güvenlik Müsteşarı Kasım Araci, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile aralarında hiçbir sorun olmadığını belirtirken, yeni Suriye'ye saygı ve içten bir iradeyle yaklaştıklarını ifade etti.

Araci, bir yayın organına verdiği mülakatta, Suriye ile ilişkiler ve Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile ilgili soruyu yanıtladı.

"Suriye Arap Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Şara ile ilgili herhangi bir sorunumuz yok." açıklamasında bulunan Araci, "Şara, ABD güçleri tarafından Irak'ta tutuklanmıştı ve daha sonra usulüne uygun, resmi şekilde serbest bırakıldı. Ben ve Şara zaten ABD güçleri tarafından aynı dönemde tutuklandık." ifadelerini kullandı.

Yeni Suriye'ye karşı bakışlarının olumlu olduğunu kaydeden Araci, "Yeni Suriye'ye olumlu bir bakışla, büyük saygı ve samimi, içten bir iradeyle yaklaşıyoruz. Onlar da bize aynı şekilde karşılık veriyor." dedi.

Kaynak: AA / Haydar Karaalp
AK Parti'ye geçen Burcu Köksal'dan CHP lideri Özgür Özel'e: Gecenin saat kaçında ne yazacağı belli olmuyordu

AK Parti'ye geçen Burcu Köksal'dan Özgür Özel'e olay sözler
Yorumlar (3)

Haber Yorumlarıİhsan Zeybek:

Yeni Suriye yönetimi konusunda umutlu olmak isterim, fakat tarih bize gösteriyor ki erkek liderler arasındaki bu 'samimi iradeleri' hep kadınlar ve azınlıklar ödüyor. Umarım bu sefer farklı olur, ama Ahmed Şara'nın geçmişteki insan hakları kaydı göz önüne alındığında, ne kadar içten olduğu soru işareti. Bölgedeki kadın ve sivil hakları garantisi olmadan bu andlaşmaların gerçek değeri ne olabilir ki?

Haber YorumlarıHatice Doğan:

aynı hapiste tutulmuş birbirini anlayan insanlar gibi görünüyor, ama arkada başka bir şey var mı diye merak ediyorum açıkçası

Haber YorumlarıArife Esra Aslan:

Vay be, Irak ile Suriye arasında bu kadar iyi ilişkiler olduğunu bilmiyordum ?? Geçen sene arkadaşım oradan dönmüştü ve çok karışık bir durum anlatmıştı, ama demek ki işler düzeliyor ?? Umarım bu barışçıl ortam devam eder!

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

