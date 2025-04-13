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Irak Türkmen Cephesi'nde Muhammed Saman Dönemi Başladı

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Irak Türkmen Cephesi'nin düzenlediği olağan aylık toplantıda, yeni başkan olarak Muhammed Saman oy birliğiyle seçildi. Eski başkan Hasan Turan'ın istifası kabul edildi ve yeni yönetimin Türkmenlerin hedeflerine ulaşmasında önemli rol oynaması bekleniyor.

Irak Türkmen Cephesi'nin siyasi büro üyelerinin düzenlediği olağan aylık toplantısında, Irak Türkmen Cephesi başkanlığı görevine Muhammed Saman'ı oy birliğiyle seçti.

Irak Türkmen Cephesi basın bürosu tarafından yayımlanan yazılı açıklamada, siyasi büro toplantısında Irak Türkmen Cephesi eski başkanı Hasan Turan'ın istifasının kabul edildiği belirtildi.

Irak Türkmen Cephesi başkanlığı görevine Muhammed Saman'ın oy birliğiyle seçildiği belirtilen açıklamada, Türkmenlerin en büyük siyasi partisindeki bu değişikliğin Türkmen siyasetinde ciddi birlik ve beraberliğe doğru önemli adım olarak nitelendirildi.

Partinin yeni yönetiminin Türkmenlerin Irak'taki önemli ve stratejik hedeflerinin gerçekleşmesini hızlandıracağı ifade edilen açıklamada, Irak Türkmen Cephesi'nin her zamankinden daha güçlü olacağı da aktarıldı.

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Kaynak: AA / Ali Makram Ghareeb - Güncel
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