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Irak Türkmen Cephesi 30. Kuruluş Yıl Dönümünü Kutladı

Irak Türkmen Cephesi 30. Kuruluş Yıl Dönümünü Kutladı
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Irak'ın Erbil kentinde düzenlenen etkinlikte Irak Türkmen Cephesi'nin 30. kuruluş yıl dönümü kutlandı. ITC, 24 Nisan 1995'te kurulduğundan bu yana Irak Türkmenlerinin haklarını savunmakta önemli bir rol oynadı.

Irak Türkmen Cephesi'nin (ITC) 30. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Irak'ın Erbil kentinde etkinlik düzenlendi.

ITC Erbil Ofisinde düzenlenen etkinliğe, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Etnik ve Dini Oluşumlardan Sorumlu Bakanı ve ITC Yürütme Kurulu Üyesi Aydın Maruf, Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğu ve siyasi partilerin temsilcileri ile Türkmen siyasiler ve vatandaşlar katıldı.

Türkmen Bakan Maruf, burada yaptığı açıklamada, ITC'nin 24 Nisan 1995'te Erbil'de kurulduğuna işaret ederek, ITC'nin bu süre içerisinde Irak Türkmenlerinin hak ve hukuklarına aktif şekilde destek verdiğini ve sahip çıktığını söyledi.

ITC'nin 30 yıllık süre içerisinde siyasi ve uluslararası arenada Irak Türkmenlerine siyasi, diplomasi ve hukuk alanlarında büyük katkı sağladığını belirten Maruf, ITC'nin bölgede barıştan yana olduğunu ve diyalog yoluyla Türkmen haklarını talep ettiğini dile getirdi.

Maruf, ITC'nin 30. kuruluş yıl dönümü münasebetiyle Irak Türkmenleri, Türk dünyası ve bölgedeki vatandaşları kutladı.

Kaynak: AA / Bekir Aydoğan - Güncel
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