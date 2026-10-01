Irak, tüm silahlı gruplar için Haziran 2027'ye kadar silahsızlandırma planı hazırladı

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Irak yönetimi, ülkedeki tüm silahlı grupları Haziran 2027'ye kadar silahsızlandırmayı amaçlayan bir plan hazırladığını bildirdi.

Yerel basındaki haberlere göre, Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, ülkedeki silahlı grupların silahsızlandırılmasına ilişkin taslak planın önümüzdeki günlerde kamuoyuna açıklanacağını duyurdu.

Bakan Hüseyin, ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin çekilmesinin ardından söz konusu gruplara ait silahların devlet kontrolünde toplanması sürecinin Haziran 2027'ye kadar tamamlanmasının hedeflendiğini kaydetti.

Silahsızlandırma sürecinin Irak'ın iç meselesi olduğunu kaydeden Hüseyin, bu konunun diğer ülkeleri ilgilendirmediğini savundu.

Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi, ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyonun ülkeden tamamen çekildiğini belirterek, "1 Ekim 2026, tam egemenliğin ve silahın devlet kontrolüne alınmasının başlangıcı olacak." demişti.

Zeydi, bu konuda anayasal yükümlülüklere uyulacağını, açık bir yol haritası ile takvim belirleneceğini ifade etmişti.

Bu yol haritasının 30 Haziran 2027'yi geçmeyecek şekilde uygulanacağını belirten Zeydi, savaş ve barış kararının anayasal kurumların yetkisinde olduğunu ve bunun dışında herhangi bir askeri eyleme izin verilmeyeceğini kaydetmişti.

Kaynak: AA