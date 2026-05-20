Irak: Ülke topraklarından Suudi Arabistan ve BAE'ye düzenlenen saldırılar için özel komite kuruldu

Irak Başbakanı Ali Falih ez-Zeydi, ülke topraklarından Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) hedef alan saldırılarla ilgili soruşturmaların sürdüğünü, söz konusu ülkelerin ilgili makamlarıyla temas kurmak üzere özel komite oluşturulduğu söyledi.

Irak Başbakanlık Basın Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre Zeydi, Bakanlar Kurulu Ulusal Güvenlik Konseyi'nin ilk toplantısına başkanlık etti.

Toplantıda ülkedeki genel güvenlik durumu ele alındı.

Başbakan Zeydi, tüm güvenlik kurumlarının hazırlık seviyeleri ve kapasitesinin artırılmasının yanı sıra güvenlik alanındaki istikrarın sürdürülmesi amacıyla kurumlar arası koordinasyonun devam etmesi gerektiğini belirtti.

Toplantıda ayrıca Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni hedef alan son saldırılar kınanırken, Irak hükümetinin ülke topraklarının ya da hava sahasının kardeş Arap ülkeleri ve dost bölge ülkelerine yönelik saldırılarda kullanılmasını reddettiği vurgulandı.

Zeydi, Suudi Arabistan ve BAE'yi hedef alan saldırılarla ilgili soruşturmaların sürdüğünü belirterek, iki ülkenin ilgili makamlarıyla temas kurmak üzere özel komite oluşturulduğunu kaydetti.

Irak topraklarının söz konusu saldırılar için kullanıldığının kanıtlanması halinde sorumlular hakkında gerekli tüm işlemlerin yapılması talimatını veren Zeydi, ayrıca hükümetin, Irak'ın ya da bölge ülkelerinin güvenliğini tehdit etmeye çalışan kişi veya gruplara karşı taviz vermeyeceğini belirtti.

Toplantıda, Irak'ın bölge ülkeleri ve uluslararası toplumla en iyi ilişkileri kurma konusundaki kararlılığına işaret edilirken, yeni hükümetin bölgesel istikrarın desteklenmesi, hukuk düzeninin güçlendirilmesi, diplomatik misyonlar ile yabancı şirketlerin korunması ve silahların yalnızca devletin kontrolünde bulunması hedeflerine bağlı olduğu vurgulandı.

Irak Hükümet Sözcüsü Basim Avvadi de Suudi Arabistan'a yönelik insansız hava aracı (İHA) saldırılarını kınayarak, Irak toprakları, hava sahası ve kara sularının komşu ülkelere yönelik saldırılar için kullanılmasına izin verilmeyeceğini söylemişti.