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Irak'tan kaçan PKK'lı terörist Hudut Karakolu'na teslim oldu

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan PKK'lı 1 teröristin, Habur'daki Hudut Karakolu'na teslim olduğunu duyurdu. Teröristler için tek çıkış yolu, Türk adaletine teslim olmaktır.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan PKK'lı 1 teröristin, Habur'daki Hudut Karakolu'na teslim olduğunu duyurdu.

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin Pençe serisi operasyonları ile iyice köşeye sıkışan terör örgütü PKK'da çözülme devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 1 PKK'lı terörist, Habur'daki Hudut Karakolumuza teslim oldu. Teröristler için tek çıkış yolu, Türk adaletine teslim olmaktır" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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