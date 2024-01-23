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Irak'tan kaçan 3 PKK'lı terörist Habur'da teslim oldu

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Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 PKK'lı teröristin Habur'da Hudut Karakolu'na teslim olduğunu duyurdu.

MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca (MSB), Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 PKK'lı teröristin, Habur'da Hudut Karakolu'na teslim olduğu duyuruldu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Mehmetçiğin kararlı operasyonları neticesinde Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 PKK'lı terörist, Habur'da Hudut Karakolumuza teslim oldu" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Hudut Karakolu Irak PKK Savunma Güvenlik Terör Politika Güncel Haberler

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