Irak'tan kaçan 3 PKK'lı terörist Habur'da teslim oldu
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 PKK'lı teröristin Habur'da Hudut Karakolu'na teslim olduğunu duyurdu.
MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca (MSB), Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 PKK'lı teröristin, Habur'da Hudut Karakolu'na teslim olduğu duyuruldu.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Mehmetçiğin kararlı operasyonları neticesinde Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 PKK'lı terörist, Habur'da Hudut Karakolumuza teslim oldu" denildi.