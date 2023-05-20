- Irak'taki Türk seçmenler 2. tur için sandık başında

ERBİL - Irak'ta yaşayan Türk vatandaşları, Türkiye'de 28 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanı seçimi ikinci turu kapsamında sabah saatlerinde itibaren sandık başına gitti.

Cumhurbaşkanı seçiminin 2. turu için Türkiye'nin dış temsilciliklerinde ve gümrük kapılarında bugün başlayan oy verme işlemi devam ediyor. Irak'taki Türk seçmenler saat 08.00'den itibaren Bağdat Büyükelçiliği, Basra ve Erbil başkonsolosluklarında kurulan saat sandıklara giderek oylarını kullandı. Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Mehmet Mevlüt Yakut, Irak'taki seçmenlerin oylarını bugün ve yarın kullanabileceğini belirtti. Büyükelçi Yakut, " Türkiye'de 28 Mayıs'ta gerçekleştirilecek cumhurbaşkanı seçiminin 2. turu vesilesiyle Türkiye Cumhuriyeti Erbil Başkonsolosluğu olarak biz de görev bölgelerimizde bulunan vatandaşlarımız için sandıkları açtık. Bugün, 20 Mayıs itibariyle 20- 21 Mayıs'ta seçmenlerimiz gelip burada oy kullanabilirler sabah 08.00'den akşam 22.00'ye kadar sandıklar olacak" ifadelerini kullandı. Erbil Başkonsolosluğunda 3 sandık kurulduğunu ve katılım oranının yüksek olduğunu vurgulayan Yakut "İlk turda bizim göre bölgemiz itibariyle 2018 seçimlerine kıyasla katılım oranın 2 kata çıktığını memnuniyetle müşahede ettik. Bu defa daha da yüksek bir katılım olmasını ümit ediyorum. Bu nedenle sizin aracılığınızla seçmenlerimize buradan bir çağrıda bulunmak istiyorum. Bugün ve yarın sandıklarımız açıktır. Seçmenlerimizi geçerli bir kimlik kartı ile buraya gelmeye ve oylarını kullanmaya, en temel vatandaşlık görevlerini ifa etmeye davet ediyorum" dedi.

"Allah devletimizi bayrağımızı ve topraklarımızı korusun"

Kerkük'ten Erbil'e oy kullanmak için gelen Hamit Karakaplan, "Türkiye dışında yaşayan Türk vatandaşları bugün ve yarın oylarını kullanacaklar. Ben Kerkük'ten geldim. Sevinç içinde oyumu kullandım. Allah Türk milletine hayırlısını eylesin. Allah devletimizi bayrağımızı ve topraklarımızı korusun" dedi.

Oy kullanmak için erken saatlerde geldiğini belirten genç seçmen ise, "Hava biraz bozuk ama vatandaşlık görevimizi yapmak için buradayız. Oyumuzu verdik. İçerisi kurallara uygun, olması gerektiği gibi. Umarım ülkemiz açısından hayırlı olan kişi kazanır" ifadelerini kullandı.

Ailesiyle birlikte oy kullanmaya gelen başka bir Türk seçmen ise, "Düşüncelerimiz vatan, millet. Hayırlı, uğurlu olsun hepimize" diye konuştu.

Basra'da 132, Bağdat'ta bin 775, Erbil'de ise 3 bin 834 seçmen bulunuyor.

Sizce Sinan Oğan 2. turda kimi destekleyecek? — Haberler.com (@Haberler) May 20, 2023