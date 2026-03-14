Irak'taki "İslami Direniş" grubu, ABD üslerine 8 saldırı düzenlediğini belirtti
Irak'taki 'İslami Direniş' grubu, Irak ve çevresindeki ABD üslerine karşı son 24 saat içinde 8 saldırı düzenlediğini duyurdu.
Grup tarafından yapılan açıklamada, son 24 saat içinde "Irak ve bölgedeki işgal (ABD) üslerine karşı" insansız hava araçları (İHA) ve füzelerle 8 saldırı gerçekleştirildiği belirtildi.
Açıklamada, daha fazla ayrıntıya yer verilmedi.
Kaynak: AA / Mustafa M. M. Haboush