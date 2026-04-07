Irak'taki Ayn el-Esed Hava Üssü'ne İHA saldırısı düzenlendi

Irak Savunma Bakanlığı, Ayn el-Esed Hava Üssü'nü hedef alan bir insansız hava aracının (İHA) engellendiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İkinci Özel Kuvvetler Tümeni'ne bağlı birlikler, üs içerisinde yer alan radar sistemini hedef almaya çalışan kimliği belirsiz bir İHA'yı tespit ederek müdahalede bulundu.

Olayda herhangi bir patlama meydana gelmezken, saldırının can kaybı ya da hasara yol açmadığı bildirildi.

Bakanlık açıklamasında, Ayn el-Esed Üssü'nün tamamen Irak'a ait olduğu ve üs içerisindeki tüm birlikler ile ekipmanların Irak Savunma Bakanlığına bağlı olduğu vurgulandı.

Açıklamada ayrıca bu tür saldırıların ülke çıkarlarına zarar verdiği, askeri modernizasyon çalışmalarını sekteye uğrattığı ve güvenlik güçlerinin hayatını riske attığı belirtildi.

Irak Savunma Bakanlığı, askeri tesisleri ve personelini hedef alan her türlü saldırıya karşılık verme hakkını saklı tuttuğunu bildirdi.