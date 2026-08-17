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Irak'ta Silah Tekeli ve Yolsuzlukla Mücadele Mutabakatı

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Irak'ın üst düzey liderleri, silahların devlet tekelinde olması ve yolsuzlukla mücadelenin sürdürülmesi konusunda görüş birliğine vardı. Bağdat'taki toplantıda, kamu malının korunması ve hesap verilebilirliğin artırılması vurgulandı.

Irak'ta üst düzey yetkililer, silahın devletin tekelinde tutulması, yolsuzlukla mücadelenin sürdürülmesi ve kamu malının korunmasına yönelik önlemlerin güçlendirilmesi konusunda mutabık kaldı.

Irak resmi haber ajansı INA'ya göre, Cumhurbaşkanı Nizar Amidi, Başbakan Ali Zeydi, Meclis Başkanı Heybet el-Halbusi ve Yüksek Yargı Konseyi Başkanı Faik Zeydan başkent Bağdat'ta bir araya geldi.

Toplantıda, silahın yalnızca devletin elinde bulunmasının devlet otoritesi ve hukukun üstünlüğünün güçlendirilmesi açısından temel ilke olduğu vurgulandı. Başbakan Zeydi, yaklaşık bir hafta önce bu konuda yasa tasarısı hazırlanması talimatı vermişti.

Katılımcılar ayrıca idari ve mali yolsuzlukla mücadelenin sürdürülmesi, kamu malının korunması ve yolsuzluğa karışanların yargı önünde hesap vermesi gerektiğini belirtti.

Bölgesel gelişmelerin de ele alındığı toplantıda, Irak topraklarının herhangi bir ülkeye saldırı amacıyla kullanılmasına ve ülkenin bölgesel ya da uluslararası hesaplaşmaların sahasına dönüştürülmesine karşı olunduğu yinelendi.

Kaynak: AA
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