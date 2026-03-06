Haberler

Irak'ta Uluslarası Basra Havalimanı yakınına İHA düştü

Güncelleme:
Irak'ta Uluslararası Basra Havalimanı yakınında bir insansız hava aracı düştü. Havalimanı yetkilileri, olayın açık bir alana ve tesislerden uzak bir noktaya gerçekleştiğini, herhangi bir zarara yol açmadığını açıkladı.

Irak'ta Uluslararası Basra Havalimanı yakınına bir insansız hava aracının (İHA) düştüğü bildirildi.

Uluslararası Basra Havalimanı'ndan konuya dair yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, açık bir alana, havalimanının tesis ve altyapısından uzak bir noktaya İHA'nın düştüğü belirtilerek bunun herhangi bir zarara yol açmadığı kaydedildi.

Havalimanı tesisleri, pistler veya çevredeki binalarda herhangi bir hasar meydana gelmediği, hiçbir yaralanmanın da kaydedilmediği ifade edildi.

