Irak'ta Çok Sayıda Aracın Karıştığı Kazada 13 Kişi Öldü, 5 Kişi Yaralandı

Güncelleme:
Irak'ın Enbar eyaletinde meydana gelen trafik kazasında 8 asker ile 5 sivil hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Kaza, aşırı hız nedeniyle gerçekleşti.

BAĞDAT, 26 Şubat (Xinhua) -- Irak'ın batısındaki Enbar eyaletinde uluslararası karayolunda çok sayıda aracın karıştığı trafik kazasında aralarında 8 Irak askerinin de bulunduğu 13 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı.

Enbar Trafik Birimi'nden Yarbay Salih El-Duleymi, Xinhua'ya yaptığı açıklamada kazanın çarşamba günü Bağdat'ın yaklaşık 50 kilometre batısındaki Felluce yakınlarında aşırı hız nedeniyle meydana geldiğini belirtti.

Felluce Devlet Hastanesi'nden bir sağlık yetkilisi de Xinhua'ya yaptığı açıklamada, kazadan sağ kurtulan 5 kişinin tedavisinin sürdüğünü söyledi.

Irak Savunma Bakanlığı, kazada hayatını kaybedenlerin 8'inin asker, 5'inin ise sivil olduğunu duyurdu.

Irak'ta kötü yol koşulları ve trafik kurallarına uyulmaması nedeniyle sık sık kazalar meydana geliyor.

Kaynak: Xinhua
