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MİT Başkanı Kalın'dan Kerkük ziyareti

MİT Başkanı Kalın'dan Kerkük ziyareti
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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Irak'ın Kerkük kentini ziyaret ederek, tarihi Kerkük Kalesi'nde incelemelerde bulundu.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Irak'ın Kerkük kentini ziyaret ederek, tarihi Kerkük Kalesi'nde incelemelerde bulundu.

Kalın'ı Uluslararası Kerkük Havalimanı'nda Kerkük Valisi ve Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Muhammed Seman Ağa karşıladı.

Kerkük'teki ilk durağı Kerkük Kalesi olan Kalın, burada incelemelerde bulunarak Türk şehitliğini ziyaret etti.

Kalın, daha sonra ITC Genel Merkezi'ni ziyaret ederek Türkmen yetkililerle bir araya geldi.

MİT Başkanı Kalın, Kerkük Valisi Muhammed Seman Ağa ile de Kerkük Valiliğinde görüşme gerçekleştirdi.

Bağdat'ta yoğun görüşme trafiği

MİT Başkanı Kalın, dün Bağdat'ta yoğun görüşmeler yapmıştı.

Kalın, Irak Cumhurbaşkanı Nizar Amedi, Meclis Başkanı Heybet Halbusi, Yüksek Yargı Konseyi Başkanı Faik Zeydan, Ulusal Güvenlik Danışmanı Basim el-Bedri, Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, Ulusal Hikmet Akımı lideri Ammar el-Hekim, Siyade Koalisyonu lideri Hamis Hançer ve Takaddüm Partisi Başkanı Muhammed Halbusi bir araya gelmişti.

Görüşmelerde Türkiye- Irak arasında güvenlik ve istihbarat işbirliğinin güçlendirilmesi konuları ele alınmıştı.

Kaynak: AA / Haydar Karaalp
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