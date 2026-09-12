Irak’ta Suudi Arabistan’a saldırıların ardından görevden alınan komutanın yerine yenisi atandı

Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi, Suudi Arabistan'a yönelik saldırıların Meysan vilayetindeki bir noktadan gerçekleştirildiğinin açıklanmasının ardından görevden aldığı Meysan Operasyonlar Komutanı Celil Şerifi'nin yerine Tümgeneral Ali Abdulhüseyin Kazım'ı atadı.

Irak resmi haber ajansı INA'nın haberine göre Zeydi, Tümgeneral Kazım'ı ülkenin güneydoğusundaki Meysan Operasyonlar Komutanlığı görevine getirdi.

Irak Başbakanı, Meysan Operasyonlar Komutanlığı hakkında soruşturma komisyonu kurulması talimatı vermiş ve komutanı görevden almıştı.

Irak Cumhurbaşkanı ve Meclis Başkanı'ndan Suudi Arabistan'a yönelik saldırılara kınama

Irak Cumhurbaşkanı Nizar Amidi de Suudi Arabistan'ı hedef alan saldırıları kınayarak, saldırılara karışanların tespit edilmesi ve haklarında yasal işlem yapılması için hükümetin yürüttüğü çalışmaları desteklediğini açıkladı.

Irak'ın topraklarının veya hava sahasının komşu ülkelere yönelik saldırılar için kullanılmasını kabul etmeyeceğini belirten Amidi, ülkenin egemenliğinin korunması ve bölge ülkeleriyle ilişkilerin sürdürülmesinin devlet kurumlarının sorumluluğunda olduğunu vurguladı.

Irak Cumhurbaşkanı, saldırılarla ilgili soruşturmanın sürdürülmesi ve sorumluluğu tespit edilen herkes hakkında gerekli hukuki işlemlerin yapılması gerektiğini de kaydetti.

Irak Meclis Başkanı Heybet el-Halbusi de, Suudi Arabistan'ı hedef alan saldırıları kınayarak, Irak topraklarının veya hava sahasının Suudi Arabistan'ın ya da komşu ülkelerin güvenliğini tehdit etmek amacıyla kullanılmasının kabul edilemez olduğunu belirtti.

Halbusi yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları kınadıklarını ifade ederek, Irak topraklarının kullanılmasının veya hava sahasından geçişlerin Suudi Arabistan'ın güvenliğini tehdit edecek şekilde kullanılmasının "reddedilmiş ve kınanmış" bir durum olduğunu vurguladı.

Bu tür eylemlerin Irak'ın politikası, ulusal çıkarları ve kardeş ve komşu ülkelerle ilişkileriyle bağdaşmadığını kaydeden Halbusi, ülkesinin bölge ülkeleriyle ilişkilerinin korunmasına vurgu yaptı.

Irak Başbakanı Ali Zeydi, Suudi Arabistan'a yönelik saldırıların Meysan vilayetindeki bir noktadan gerçekleştirildiğinin tespit edilmesi üzerine Operasyonlar Komutanı Celil Şerifi'nin görevden alınmasına karar vermişti.

Suudi Arabistan : Saldırılar Irak'tan geldi

Suudi Arabistan dün, Riyad ve Medine bölgelerinde ülkenin Doğu-Batı Petrol Boru Hattı'nın perşembe günü Irak'tan geldiği belirtilen insansız hava araçlarıyla hedef alındığını açıklamıştı. Saldırılarda bazı kişilerin yaralandığı ve maddi hasar meydana geldiği bildirilmişti.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı, Irak Başbakanı Zeydi'nin talebi üzerine bu aşamada karşılık vermeme kararı aldığını ve Bağdat'a, Irak topraklarından Suudi Arabistan ve komşu ülkelere yönelik saldırıların önlenmesi için gerekli adımları atma fırsatı tanındığını açıklamıştı.

Riyad ayrıca egemenliğini, güvenliğini, tesislerini, vatandaşlarını ve ülkede yaşayanları korumak için gerekli tedbirleri alma hakkını saklı tuttuğunu bildirmişti.

Kaynak: AA