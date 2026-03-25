Iraklı Şii milis grup, ABD'nin Victoria Üssü'ne düzenlediği İHA saldırısı görüntülerini paylaştı
Irak'ta 'İslami Direniş' adlı Şii milis grubu, Bağdat'taki Victoria Üssü'ne insansız hava aracı ile düzenlediği saldırıya ilişkin görüntüleri paylaştı. Görüntüler, radar sistemleri ve savaş helikopterlerinin vurulmasını gösteriyor.
Görüntüler, "Irak'ta İslami Direniş Savaş Medyası" adlı bir Telegram hesabı üzerinden yayımlandı.
Milis grubun Bağdat'taki Victoria Üssü'ne düzenlediği İHA saldırısına ait görüntülerde, üste bulunan radar sistemleri ile savaş helikopterlerinin vurulduğu görülüyor.
Saldırının ne zaman düzenlendiğine ilişkin ise bilgi verilmedi.
Kaynak: AA / Haydar Karaalp