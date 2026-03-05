Haberler

Irak'ta Ketaib Hizbullah, komutanının ABD'nin hava saldırısında öldürüldüğünü duyurdu

Güncelleme:
Ketaib Hizbullah, ABD'nin hava saldırısında üst düzey komutanlarından Ebu Hasan el-Ferici'nin yaşamını yitirdiğini duyurdu. Ferici için Bağdat'ta cenaze merasimi düzenlenecek ve Necef'te defnedileceği bildirildi.

Irak'ta, Şii milis gücü Ketaib Hizbullah, üst düzey komutanlarından Ebu Hasan el-Ferici'nin ABD saldırısında öldürüldüğünü duyurdu.

Ketaib Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamada, ABD'nin hava saldırısında ölen Ferici için Bağdat'ta cenaze merasimi düzenleneceği kaydedildi.

Ferici'nin cenaze merasimi sonrası Necef'te toprağa verileceği de aktarıldı.

Ferici'nin dün Babil vilayetinde düzenlenen hava saldırısında öldürüldüğü bilgisi yayılmıştı.

Kaynak: AA / Haydar Karaalp
