Irak'ta Şii milis gücü Ketaib Hizbullah'ın üst düzey ismi öldürüldü

Irak'ta Şii milis gücü Ketaib Hizbullah'ın basın sözcüsü ve güvenlik sorumlusu olduğu ifade edilen Ebu Ali Askeri'nin öldürüldüğü açıklandı.

Ketaib Hizbullah Komutanı Ebu Hüseyin Muhammedavi, yaptığı yazılı açıklamada, nerede ve nasıl öldürüldüğüne dair detay vermeksizin Askeri'nin öldürüldüğünü belirtti.

Ülke medyasında Askeri'nin ABD saldırısı sonucu öldüğü yönünde haberler yer alıyor.