Irak'ta Şii Koordinasyon Çerçevesi, başbakan adaylarının Ali Zeydi olduğunu açıkladı
Irak'ta seçimi kazanan Şii parti liderlerinden oluşan Koordinasyon Çerçevesi, Ali ez-Zeydi'yi başbakan adayı olarak açıkladı.
Irak resmi ajansı INA'nın haberine göre, Şii Koordinasyon Çerçevesi, başbakan adayı olarak Zeydi'yi belirledi.
Cumhurbaşkanı Nizar Amedi'nin Zeydi'ye hükümeti kurma görevi vermesi bekleniyor.
Irak Anayasası'na göre, Zeydi'nin hükümeti kurmakla görevlendirildikten sonra en geç 30 gün içinde kabinesini kurup Meclis'ten güvenoyu alması gerekiyor.
Kaynak: AA / Haydar Karaalp