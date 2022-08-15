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Irak'ta sıcaklık ve toz nedeniyle Duhok'un ünlü Akre incirinin üretimi azaldı

Irak genelinde artan kuraklık, sıcaklık ve toz fırtınaları, inciriyle meşhur Duhok kentine bağlı Akre ilçesinde de üretimin düşmesine neden oldu.

Irak genelinde artan kuraklık, sıcaklık ve toz fırtınaları, inciriyle meşhur Duhok kentine bağlı Akre ilçesinde de üretimin düşmesine neden oldu.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Tarım ve Su Kaynakları Bakanlığına göre Akre bölgesinde normalde yılda 300 ton incir elde ediliyor.

Yaş ve kuru olarak tüketilen, reçeli de yapılan Akre inciri, bölgenin en önemli gelir kaynakları arasında yer alıyor.

Kokusu ve tadındaki farklılık nedeniyle yoğun talep gören Akre inciri, ilçeye çok sayıda turistin gelmesine de katkı sağlıyor. Ancak bu yıl hava koşulları incir üretimini de olumsuz etkiledi.

Üretim ciddi şekilde azaldı

Akre'de incir bahçesi bulunan ziraat mühendisi Şahab Faris, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgede bu sene incir üretiminin çok az olduğunu söyledi.

Geçen yıl 18 Temmuz'da incirin olgunlaştığını aktaran Faris, bu sene ise şimdiye kadar incir yemediklerini ifade etti.

Faris, "Bunun bir nedeni de bu sene kış kısa sürdü ve yaz çok sıcak geçiyor. Çünkü bir meyve 40 derece sıcaklıkta yetişmez. Kuraklık ve tozlu hava da bu durumu daha çok etkiledi." dedi.

Üretimdeki azalmanın incir fiyatlarında artışa neden olduğunu dile getiren Faris, bir kilogram Akre incirin 10 bin dinara (yaklaşık 120 TL) ulaştığını belirtti.

Faris, "Eğer bu sene Akre bölgesinde 5 ton incir elde edilirse, bu iyi bir üretim sayılır. Ancak önceki senelerde 3 milyon dinar değerinde incir satarken, bu sene o seviyelere ulaşamadık." diye konuştu.

AA / Ahsan Mohammed Ahmed Ahmed - Güncel

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Duhok Irak Güncel Haberler

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