Haberler

Irak'ın Duhok kentinde meydana gelen selde 50 evi su bastı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Irak'ın Duhok vilayetinde etkili olan sağanak yağış sonrası Zaho ilçesinde 50 evi su bastı. Sivil Savunma ekipleri bölgeye sevk edildi, can kaybı yok.

Irak'ın Duhok vilayetinin Zaho ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle oluşan selde 50 evi su bastı.

Zaho Sivil Savunma Müdürlüğü, ilçeye bağlı Rüzgari bölgesinde meydana gelen sele ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, sel nedeniyle bazı yolların kapandığı, ekiplerin bölge halkına yardım için sahada görevlendirildiği aktarıldı.

Selde 50 evi su bastığı ve ciddi hasar oluştuğu belirtildi.

Zaho Sivil Savunma Müdürlüğü, ilk belirlemelere göre, selde herhangi bir can kaybı yaşanmadığını ancak ekiplerin teyakkuzda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Haydar Şahin
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

