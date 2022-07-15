Irak'ta Sadr Hareketi cuma namazını sokaklarda kıldı
AA - Wisam Zeyad Mohammed - Güncel
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Irak'ta, Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr'ın çağrısı üzerine yüz binlerce kişi, cuma namazını kılmak için başkent Bağdat'taki Sadr City bölgesine akın etti.
Irak'ta, Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr'ın çağrısı üzerine yüz binlerce kişi, cuma namazını kılmak için başkent Bağdat'taki Sadr City bölgesine akın etti. Namaza katılanlar, Mukteda es-Sadr'ın babası Muhammed Sadık es-Sadr'ın fotoğraflarını taşıdı.
AA / Wisam Zeyad Mohammed - Güncel