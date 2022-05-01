Irak'ta Ramazan bayramı arifesinde alışveriş hareketliliği - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Irak'ta Ramazan bayramı arifesinde alışveriş hareketliliği

AA - Wisam Zeyad Mohammed - Güncel
 - Güncelleme:

Alışveriş yapanlardan detaylar Mağazalardaki alışveriş hareketliliği Satılan giyim, ayakkabı, parfüm gibi ürünlerden detaylar BAĞDAT - Irak'ın başkenti Bağdat'taki çarşılarda Ramazan bayramı arifesinde alışveriş yoğunluğu yaşandı.

Alışveriş yapanlardan detaylar

Mağazalardaki alışveriş hareketliliği

Satılan giyim, ayakkabı, parfüm gibi ürünlerden detaylar

BAĞDAT - Irak'ın başkenti Bağdat'taki çarşılarda Ramazan bayramı arifesinde alışveriş yoğunluğu yaşandı.

AA / Wisam Zeyad Mohammed - Güncel

alışveriş, Bağdat, Irak, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title