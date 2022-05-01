Irak'ta Ramazan bayramı arifesinde alışveriş hareketliliği
AA - Wisam Zeyad Mohammed - Güncel
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Alışveriş yapanlardan detaylar Mağazalardaki alışveriş hareketliliği Satılan giyim, ayakkabı, parfüm gibi ürünlerden detaylar BAĞDAT - Irak'ın başkenti Bağdat'taki çarşılarda Ramazan bayramı arifesinde alışveriş yoğunluğu yaşandı.
Alışveriş yapanlardan detaylar
Mağazalardaki alışveriş hareketliliği
Satılan giyim, ayakkabı, parfüm gibi ürünlerden detaylar
BAĞDAT - Irak'ın başkenti Bağdat'taki çarşılarda Ramazan bayramı arifesinde alışveriş yoğunluğu yaşandı.
AA / Wisam Zeyad Mohammed - Güncel