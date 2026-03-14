Kamikaze İHA saldırılarının ardından Erbil'deki petrol rafinerisinde yangın çıktı

Irak'ın Erbil kentindeki Lanaz Petrol Rafinerisi'ne düzenlenen kamikaze İHA saldırısında yangın çıktı ve patlama sesleri duyuldu. Resmi açıklama bekleniyor.

Irak'ın Erbil kentindeki Lanaz Petrol Rafinerisi'ne kamikaze insansız hava aracıyla (İHA) saldırı yapıldığı ve tesiste yangın çıktığı bildirildi.

AA muhabirinin görgü tanıklarından aldığı bilgiye göre, kamikaze İHA ile Lanaz Petrol Rafinerisi'ne saldırı düzenlendi.

Saldırının ardından patlama sesleri duyuldu ve tesiste yangın çıktı.

Öte yandan sosyal medyada yer alan görüntülerde, kamikaze İHA saldırısı sonrası tesiste büyük bir patlama olduğu ve dumanlar çıktığı görülüyor.

Resmi makamlardan saldırıya ve can kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA / Haydar Şahin
