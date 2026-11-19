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Irak'ın Babil vilayetine bağlı Curf es-Sahar bölgesinde ortak güvenlik güçlerinin yeniden konuşlandırılması sürecinin yarın başlayacağı bildirildi.

Irak resmi ajansı INA'ya konuşan üst düzey güvenlik kaynakları, ortak kuvvetlerin Curf es-Sahar'da yeniden konuşlanmasına yarın başlanacağını belirtti.

Irak hükümeti, dün yaptığı açıklamada, Şii milis grubu Ketaib Hizbullah (Irak Hizbullah Tugayları) ile bölgenin kontrolü konusunda yaşanan gerilimin ardından güvenlik güçlerinin yeniden konuşlandırılmasını öngören bir plan hazırladığını duyurdu.

Irak Başbakanı Ali es-Zeydi, Curf es-Sahar'daki petrol kaçakçılığı iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 5 üst düzey güvenlik yetkilisini görevden almıştı.

Ketaib Hizbullah ise petrol kaçakçılığı yaptığı yönündeki iddiaları reddederek hükümeti kendilerine karşı siyasi baskı ve karalama kampanyası yürütmekle suçlamıştı.

Irak Hükümet Sözcüsü Haydar el-Abbudi, güvenlik güçlerinin Curf es-Sahar'a gireceğini belirterek Ketaib Hizbullah'a bölgeden çekilmesi için süre tanındığını açıklamıştı.

Abbudi, üst düzey soruşturma komisyonunun incelemelerinde petrol boru hatlarında usulsüzlükler tespit edildiğini, bölgede ayrıca 2 rafineri, bir tanker ve çeşitli petrol depolama tanklarının bulunduğunu bildirmişti.

Curf es-Sahar bölgesindeki güvenlik durumu

Terör örgütü DEAŞ'ın Ekim 2014'te bölgeden çıkarılmasının ardından Curf es-Sahar'da sıkı güvenlik önlemleri uygulanmaya devam ediyor.

Bölgede, başta Ketaib Hizbullah olmak üzere bazı Şii milis gruplara ait askeri tesisler, silah depoları ve eğitim merkezlerinin bulunduğu öne sürülüyor.

Kaynak: AA