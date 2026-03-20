Haberler

Irak'ın Erbil, Duhok ve Süleymaniye kentlerinde Nevruz Bayramı kutlandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Irak'ın Erbil, Duhok ve Süleymaniye kentlerinde, resmi kutlamaların iptal edilmesine rağmen halk Nevruz Bayramı'nı coşkuyla kutladı. Erbil Kalesi'nde düzenlenen etkinliklere üst düzey yöneticiler de katıldı.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) yetkilileri, ABD-İsrail ile İran arasında devam eden savaş nedeniyle oluşan güvenlik endişelerini gerekçe göstererek bu yıl resmi tören ve kutlamaların yapılmayacağını açıklamıştı.

Resmi açıklamalara rağmen, Ramazan ve Nevruz Bayramı'nı bir arada yaşayan Erbilliler, geleneği bozmayarak kutlamalara katıldı.

Tarihi Erbil Kalesi'nde düzenlenen Nevruz programına Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) lideri Mesud Barzani, IKBY Başbakanı Mesrur Barzani ve Erbil Valisi Ümid Hoşnav başta olmak üzere yetkililer ile Erbil halkı katıldı. Erbil Kalesi'ndeki Nevruz ateşini Mesud Barzani yaktı.

Süleymaniye'de resmi kutlama yapılmasa da halk, alınan güvenlik önlemleri altında kutlama yaptı.

Duhok'un Akre ilçesinde ise Nevruz, meşale alayıyla kutlandı; katılımcılar ilçenin arkasındaki dağa tırmanarak tepede Nevruz ateşini yaktı.

Kaynak: AA / Haydar Şahin
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

